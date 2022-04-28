Україна з великою ймовірністю отримає бойові літаки.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі УНІАН.

"Навіть той факт, що Володимир Зеленський сказав, що нам дали запчастини та комплектуючі для наших літаків - це говорить про те, що поставки йдуть. Поставки напевно вже йдуть, хоча їх можливо не оголошують.

Питання в іншому: чи дадуть нам літаки радянських зразків або все-таки в рамках ленд-лізу можуть поставити західні зразки літаків. Я нагадаю, що за ці 8 років Канада тричі пропонувала нам F-18, але ми відмовлялися", - заявив Жданов.

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