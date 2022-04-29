Генпрокурор Ірина Венедиктова заявити про викриття 10 російських військовослужбовців, причетних до звірств у Бучі, кадри вона представила у Фейсбук.
Як відомо, після всіх злочинів, що виходять навіть за рамки розумного, російський диктатор Володимир Путін дав почесне звання" Гвардійській " 64 окремій мотострілецькій бригаді Сухопутних військ РФ, солдати якої стояли в Бучі.
Венедиктова розповіла, що Бучанська окружна прокуратура тим часом "присвоїла заслужені звання" підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільними та в інших порушеннях законів і звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади:
- молодшому сержанту В'ячеславу Лаврентьєву;
- рядовому Григорію Наришкіну;
- рядовому Василю Князєву;
- єфрейтору Семену Мальцеву;
- рядовому Сергію Пєскарьову;
- рядовому Альберту Раднаєву;
- єфрейтору Михайлу Кашину;
- єфрейтору Андрію Бізяєву;
- єфрейтору Дмитру Сергієнку;
- сержанту Микиті Акімову.
Відомо, що злочинці захоплювали в заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах зі зв'язаними руками і заклеєними очима, знущалися і били. Так окупанти хотіли дізнатися всі дані про ЗСУ, тероборон.
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