Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о разоблачении 10 российских военнослужащих, причастных к зверствам в Буче, кадры она представила в Фейсбук.
Как известно, после всех преступлений, выходящих даже за рамки разумного, российский диктатор владимир путин дал почетное звание "гвардейской" 64 отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск РФ, солдаты которой стояли в Буче.
Венедиктова рассказала, что Бучанская окружная прокуратура тем временем "присвоила заслуженные звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими и в других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады:
- младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;
- рядовому Григорию Нарышкину;
- рядовому Василию Князеву;
- ефрейтору Семену Мальцеву;
- рядовому Сергею Пескарёву;
- рядовому Альберту Раднаеву;
- ефрейтору Михаилу Кашину;
- ефрейтору Андрею Бизяеву;
- ефрейтору Дмитрию Сергиенко;
- сержанту Никите Акимову.
Известно, что преступники захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. Так оккупанты хотели узнать все данные о ВСУ, теробороне.
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