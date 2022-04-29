Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о разоблачении 10 российских военнослужащих, причастных к зверствам в Буче, кадры она представила в Фейсбук.

Как известно, после всех преступлений, выходящих даже за рамки разумного, российский диктатор владимир путин дал почетное звание "гвардейской" 64 отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск РФ, солдаты которой стояли в Буче.

Венедиктова рассказала, что Бучанская окружная прокуратура тем временем "присвоила заслуженные звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими и в других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады:

младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;

рядовому Григорию Нарышкину;

рядовому Василию Князеву;

ефрейтору Семену Мальцеву;

рядовому Сергею Пескарёву;

рядовому Альберту Раднаеву;

ефрейтору Михаилу Кашину;

ефрейтору Андрею Бизяеву;

ефрейтору Дмитрию Сергиенко;

сержанту Никите Акимову.

Известно, что преступники захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. Так оккупанты хотели узнать все данные о ВСУ, теробороне.

Мы писали, журналист Денис Казанский в своем телеграмм-канале рассказал о том, что российские оккупанты продолжают уничтожать оставшуюся донецкую интеллигенцию.

Напомним, пленный оккупант пожаловался на командование рф, видео.

Как сообщала Politeka, "У солдат рф началась паника": уничтожен важный для оккупантов мост, фото.

Также Politeka писала, что Авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые: видео с места.