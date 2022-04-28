Росія планувала створити в Україні нове державне утворення під назвою "Южную Русь".

Як пише Politeka.net, українці вже 64-ту добу захищають свою землю від окупанта. І хоч Україна розгромила орків на півночі, на Сході та півдні ворог намагається продовжувати наступ. А сьогодні, 28 квітня, журналісти отримали документ, в якому стали ясні плани окупантів. Як виявилося, орки хочуть створити нову державу - "Южную Русь". Про це повідомляє "Радіо Свобода", показавши відповідний документ.

У документі заявлено, що" Південна Русь "- спадкоємиця"Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі, Новоросії часів Катерини Великої та УРСР".

Також в документі відразу видно ставлення до мовного питання. Зазначено, що"визнається Російська мова і українське наріччя".

Виявилося, що автор цього документа був депутат від "єдиної росії" Роман Романов.

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