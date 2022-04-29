Битва за Донбас залишається головним стратегічним фокусом росії для досягнення заявленої мети.

Оновлена карта обстановки на Сході України від європейських експертів війни - обстановка на фронті змінилася. Фото були опубліковані у мережі на багатьох Телеграм-каналах.

На їхню думку, українські війська увійшли на околицю Руської Лозової. ЗСУ підтвердили, що отримали повний контроль над Кутузівкою ( Харьківська область) - українська армія підбирається до кордону з рф.

З іншого боку фронту, окупанти просунулися західніше Херсона, рухаючись на північний захід від Молодецького, зумівши вийти і захопити село Таврійське. Зрештою ЗСУ їх зупинили в Новій Зорі.

При цьому британська розвідка повідомляє, що битва за Донбас залишається головним стратегічним фокусом росії для досягнення заявленої мети.

Бої були особливо важкими навколо Лисичанська та Сєвєродонецька, зі спробами просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

Нагадаємо, з'ясувалося, кого погубила російська ракета в центрі Києва.

Як повідомляла Politeka, позиція росії не залишила іншого виходу, місія ОБСЄ покидає Україну.

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