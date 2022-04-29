Після окупації Новоайдара в Луганській області запропонував новим "господарям" свої послуги.

У місті Новоайдар Луганської області виявили вбитим місцевого колаборанта Павла Шароградського. Після окупації міста зрадник зливав ворогові інформацію про українських військовослужбовців та патріотів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До початку російського вторгнення він був "професійним громадським діячем". У свій час був директором комунального закладу Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником громадської організації "Новоайдарська Січ".

Після окупації Новоайдару запропонував новим "господарям" свої послуги. Надавав ворогові інформацію щодо патріотів , учасників АТО / ООС, членів їх сімей та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

За інформацією розвідки, Шароградський ховався в тимчасово окупованому Новоайдара 25. Був викрадений з приміщення, де брав участь у "нараді" з особами в балаклавах і військовій формі армії рф. Незабаром зрадника виявили з простреленою головою.

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