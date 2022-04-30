Що наразі не можуть зробити пасажири.

Укрзалізниця призупинила продаж електронних квитків на поїзди. Про це в суботу, 30 квітня, повідомила пресслужба перевізника.

Зазначається, що продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці було тимчасово зупинено через невідкладні технічні роботи.

Також тимчасово не працюють сервіси онлайн-підтримки та гарячої лінії.

Причини та подробиці технічних робіт неповідомляєть.

В Укрзалізниці обіцяють, що робота всіх сервісів скоро відновиться.

Зазначимо, в суботу, 30 квітня, триває евакуація українців. Сьогодні поїзди Укрзалізниці везуть 243 пасажири з Покровська та 170 пасажирів із Запоріжжя, серед яких біженці з Маріуполя, Авдіївки, Мар'їнки та Нью-Йорка.

В тому числі до безпечних місці везуть 11 маломобільних пасажирів у супроводі двох медпрацівників.

Також успішно евакуйовано 12 тварин, зокрема кота Діму.

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