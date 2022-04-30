Укрзалізниця призупинила продаж електронних квитків на поїзди. Про це в суботу, 30 квітня, повідомила пресслужба перевізника.
Зазначається, що продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці було тимчасово зупинено через невідкладні технічні роботи.
Також тимчасово не працюють сервіси онлайн-підтримки та гарячої лінії.
Причини та подробиці технічних робіт неповідомляєть.
В Укрзалізниці обіцяють, що робота всіх сервісів скоро відновиться.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
«У мене відчуття, що Путін американський шпигун": Арестович навів свої доводи
Можуть перестати продавати бензин в роздріб: на АЗС величезні черги, до чого готуватися українцям
Білорусь стягує військову техніку до кордону з Польщею: що відбувається
ЗСУ підбирається до кордону з рф, окупанти захопили українське село: обстановка на фронті змінилася
Зазначимо, в суботу, 30 квітня, триває евакуація українців. Сьогодні поїзди Укрзалізниці везуть 243 пасажири з Покровська та 170 пасажирів із Запоріжжя, серед яких біженці з Маріуполя, Авдіївки, Мар'їнки та Нью-Йорка.
В тому числі до безпечних місці везуть 11 маломобільних пасажирів у супроводі двох медпрацівників.
Також успішно евакуйовано 12 тварин, зокрема кота Діму.
Нагадаємо, стало відомо, у скільки обійшлося будівництво Бескидського тунелю
Як повідомляла Politeka, ”Укрзалізниця” ввела жорстке правило: що тепер потрібно робити з сумками
Також Politeka писала, що «Укрзалізниця» підвищила ціни на квитки.