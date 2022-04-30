Укрзализныця приостановила продажу электронных билетов на поезда. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщила пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что продажа электронных билетов на поезда Укрзализныци была временно остановлена из-за неотложных технических работ.
Также временно не работают сервисы онлайн-поддержки и горячей линии.
Причины и подробности технических работ не сообщают.
В Укрзализныце обещают, что работа всех сервисов скоро возобновится.
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Отметим, в субботу, 30 апреля, продолжается эвакуация украинцев. Сегодня поезда Укрзализныци везут 243 пассажира из Покровска и 170 пассажиров из Запорожья, среди которых беженцы из Мариуполя, Авдеевки, Марьинки и Нью-Йорка.
В том числе в безопасные места везут 11 маломобильных пассажиров в сопровождении двух медработников.
Также успешно эвакуированы 12 животных, в том числе кота Диму.
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Как сообщала Politeka, ”Укрзализныця” ввела жесткое правило: что теперь нужно делать с сумками
Также Politeka писала, что «Укрзализныця " повысила цены на билеты.