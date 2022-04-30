За словами міського голови, це один з найстрашніших геноцидів в сучасній історії.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав дії російських окупантів, ще більш моторошними, ніж фашистів за часів Другої світової війни. За словами міського голови, в той час в місті загинули близько 10 тисяч людей, тепер же орки вбили понад 20 тисяч, ще близько 40 тисяч маріупольців були насильно вивезені з міста.

"Російська армія за два місяці вбила вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж фашисти за два роки під час Другої світової. Це один з найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії", – заявив Вадим Бойченко.

Раніше ми писали, що окупанти почали вивозити вціліле обладнання з маріупольських лікарень. Так, міська рада з посиланням на розповіді місцевих жителів розповіли, що росіяни почали відвозити апарати ШВЛ.

"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну область Маріуполя. Особливу увагу було приділено медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто і вбила понад 20 тисяч маріупольців, так вони почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство і військовий злочин", – розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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