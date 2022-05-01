Росія будує плани щодо легітимізації свого контролю над Херсонською областю з надією на довгострокову окупацію регіону.

Про це розповіло Міноборони Великобританії у Твіттері. За даними британських розвідників, росіяни хочуть зберегти Херсон під своїм контролем на довго. На це вказує той факт, що окупанти створили проросійську маріонеткову адміністрацію, яка вже заявила про неможливість повернення Міста під контроль України і перехід на рублі у фінансових операціях.

У британській розвідці зазначають, що у захоплення Херсона Росією були конкретні цілі: він допоможе просуванню окупантів на північ і захід, а також дозволить зберегти контроль над незаконно анексованим українським Кримом.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії зробити сильний політичний і економічний вплив в Херсоні в довгостроковій перспективі", - повідомили британські розвідники в своїй доповіді.

Відмітимо, що у зведенні Генштабу ВСУ станом на ранок 1 травня повідомлялося, що російські окупанти продовжують намагатися вийти на адміністративні кордони Херсонської області, що дозволило б їм створити умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг.

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