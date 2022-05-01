Россия строит планы по легитимизации своего контроля над Херсонской областью с надеждой на долгосрочную оккупацию региона.

Об этом рассказало Минобороны Великобритании в Твиттере. По данным британских разведчиков, россияне хотят сохранить Херсон под своим контролем на долго. На это указывает тот факт, что оккупанты создали пророссийскую марионеточную администрацию, которая уже заявила о невозможности возвращения города под контроль Украины и переходе на рубли в финансовых операциях.

В британской разведке отмечают, что у захвата Херсона россией были конкретные цели: он поможет продвижению оккупантов на север и запад, а также позволит сохранить контроль над незаконно аннексированным украинским Крымом.

«Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе», - сообщили британские разведчики в своем докладе.

Отметим, что в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 мая сообщалось, что российские оккупанты продолжают пытаться выйти на административные границы Херсонской области, что позволило бы им создать условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

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