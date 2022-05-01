Цей значний запас і коштує він сотні мільйонів доларів.

Як пише Politeka.net, окупанти вже вивезли кілька сот тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

"Росіяни використовують тактику початку XX століття з крадіжкою зерна і вивезенням його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що кілька сотень тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", – сказав Висоцький.

Він додав, на даний момент на територіях фермерів, які готувалися до посівної і планували переробити зерно (для борошна і випічки хліба), знаходилося близько 1,5 млн тонн зернових.

Цей значний запас і коштує він сотні мільйонів доларів.

"Є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії», - підкреслив заступник міністра.

Ми писали, окупанти намагаються захопити південь і схід України, а ЗСУ героїчно знищує його. І сьогодні, бійці 25-ї бригади показали, як радують окупантів "Стугнами-П", поділившись відео у своєму Фейсбук.

"Доброго недільного ранку!Січеславці Донецької області з ПТРК "Стугна-П" в черговий раз знищили Ординський танк! Так буде з кожним! Переможемо", - написано було в публікації.

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