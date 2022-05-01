У Генштабі ЗСУ повідомили вечірнє зведення, розповівши, як йдуть справи на фронті.

Як пише Politeka.net, українці вже 67-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на великі втрати ворог намагається наступати на Донбас і в Генштабі повідомили свіже зведення про поточний стан справ на фронті, опублікувавши вечірнє зведення у себе в Фейсбуці.

Зазначено, що на Слобожанському напрямку окупанти зазнали втрат вв районі населеного пункту Старий Салтів. Не обійшлося і без Ізюмського напрямку, де ворог намагався піти в наступ, але зазнав втрат і відступив. Схожа ситуація сталася в Попасній і Рубіжному, де ворог намагався взяти повний контроль над населеними пунктами але план обернувся втратами.

"Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар'їнка. Також ворог зазнав втрат у районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле", - також зазначили у публікації.

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