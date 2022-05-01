Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на большие потери враг пытается наступать на Донбасс и в Генштабе сообщили свежую сводку о текущем положении дел на фронте, опубликовав вечернюю сводку у себя в Фейсбуке.
Отмечено, что на Слобожанском направлении оккупанты понесли потери вв районе населенного пункта Старый Салтов. Не обошлось и без Изюмского направления, где враг пытался пойти в наступление, но понес потери и отступил. Похожая ситуация произошла в Попасной и Рубежном, где враг пытался взять полный контроль над населенными пунктами но план обернулся потерями.
"Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле", - также отметили в публикации.
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