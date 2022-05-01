Как пишет Politeka.net, знаменитость высказалась на тему своего беженства в интервью Славе Демину. После начала войны Полякова со своими дочками выехала во Францию, где и находится сейчас. При этом певица активно привлекает внимание международного сообщества к войне в Украине своими благотворительными выступлениями и публичными выступлениями.
Однако, Полякова признается, что столкнулась с осуждением своей ситуации со стороны других людей. По ее словам, некоторые смеются над тем, что она стала беженкой.
«Вы знаете, а война она не выбирает, кого убивать и кого выгонять со своей земли – звезду или учительницу. Мы все равны», - подчеркнула знаменитость.
Она рассказала, что когда пришла оформлять документы во Франции, встретила украинских девушек, которые узнали ее и сильно удивились тому, что она оказалась в той же ситуации, что и они.
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«Я говорю, что девочки, война нас всех сравняла. Вот и все. Мы сейчас просто украинцы, которые хотят мира», - рассказала Полякова.
Напомним, Полякова не стала церемониться с кумой Порошенко после ее угроз.
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