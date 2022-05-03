Військовослужбовці російської федерації продовжують відмовлятися від участі в "спеціальній військовій операції" на території України.

Російські військовослужбовці все частіше відмовляються їхати на війну проти України. Так, ціла рота солдатів на чолі з командиром відмовилася спробувати на "смак українську землю". Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк в Facebook.

Подібні випадки фіксуються в самих різних регіонах росії. Багатьом солдатам страшно від однієї думки опинитися на війні в Україні і повернутися в труні.

"Новий бунт. Одна з рот 21-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 12128, Тоцьке – 2, Оренбурзька обл.) в повному складі, включаючи командира, відмовилася від прибуття на територію України", - пише журналіст.

Варто відзначити, що про це також говорять російські солдати в численних перехопленнях СБУ. Вони часто жаліються на втрати і кажуть, що їм не платять скільки обіцяли спочатку.

Тому російський солдат, пам'ятай: бути "відмовником" не страшно, страшно померти в чужій країні, догоджаючи імперським амбіціям ху*ла!

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