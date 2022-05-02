Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував мобілізацію в Україні, яка була оголошена 24 лютого на три місяці. Однак, після 24 травня Цей процес швидше за все продовжитися. За словами Данилова, станом на даний момент, армія укомплектована достатньо.

"На сьогоднішній день у нас достатньо військових, які прийшли у військкомати, яких ми залучили. Наразі тривають тренування та підготовка наших бійців. Те, що ми зробили насамперед, достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну", - сказав Секретар РНБО в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Раніше ми писали, що мобілізацію в Україні готуються продовжити після 24 травня. Мобілізація триває, але в значно меншому темпі, так як в попередні місяці була укомплектована бойова компонента як ЗСУ, так і інших сил оборони. Про це повідомив в ході брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. За його словами, мотивація у мобілізованих висока.

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