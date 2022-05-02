Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал мобилизацию в Украине, которая была объявлена 24 февраля на три месяца. Однако, после 24 мая этот процесс скорее всего продолжиться. По словам Данилова, по состоянию на данный момент, армия укомплектована достаточно.

"На сегодняшний день у нас достаточно военных, которые пришли в военкоматы, которых мы привлекли. Сейчас продолжаются тренировки и подготовка наших бойцов. То, что мы сделали прежде всего, достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну", - сказал секретарь СНБО в эфире всеукраинского телемарафона.

Ранее мы писали, что мобилизацию в Украине готовятся продлить после 24 мая. Мобилизация продолжается, но в значительно меньшем темпе, так как в предыдущие месяцы была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других сил обороны. Об этом сообщил в ходе брифинга сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. По его словам, мотивация у мобилизованных высокая.

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