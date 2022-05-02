Известный украинский артист признался, какой была его первая реакция на запрет въезда в россию.

Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, в интервью Politeka Online рассказал, как от реагировал на то, что ему запретили въезд в россию на 50 лет.

Данилко с первых дней полномасштабной войны россии против Украины не скрывал своей позиции, поэтому государство-агрессор внесло его в список артистов, которых не пускает на свою территорию.

«И я так смотрю список. Боже, - думаю, какая хорошая компания. И смотрю года. А там какой-то 1991, 1990, 1998. Я думаю, Боже, я что самый старший в списке? Я так расстроился. Думаю, ну это вообще. Потом на радость увидел доктора Комаровского, который 1960 года рождения, и думаю: «Ну хоть не самый я там взрослый». Получается, если посчитать 50 лет, то я еще могу попасть на Красную площадь с палочкой», - с присущим ему юмором прокомментировал ситуацию артист.

«Вот не чем заняться людям. А с другой стороны, думаю, значит нас услышали, значит задело то, что мы говорим», - отметил артист.

Андрей Данилко поделился своими впечатлениями от решения России.

«Так это странно, ты живешь и выходит какой-то там указ, что тебе запрещен въезд в любую страну. Удивительно. Удивительное ощущение. То есть, зато, что ты высказываешь свое мнение по поводу агрессии другого государства. Мне так нравится. Мне нравится, что хорошая компания», - отметил артист.

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