Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених внаслідок обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок 3 травня.

Зазначається, що ці цифри оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.

«Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше сьогодні повідомлялося, що внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

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