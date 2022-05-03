Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених внаслідок обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок 3 травня.
Зазначається, що ці цифри оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.
«Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, раніше сьогодні повідомлялося, що внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.
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