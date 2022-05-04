Військовий експерт Олег Жданов окреслив дві "причини" масованої атаки окупантів на українські інфраструктурні об'єкти у вівторок, 3 травня. Так, однією з причин аналітик називає відновлення телефонних розмов Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

"Я думаю, що такі спалахи агресії і такі ракетні атаки будуть відбуватися до кінця війни, на жаль. Є привід: розмова з Макроном, мабуть, окрилив Путіна в його намірах завоювати Україну або окупувати. Тому ми отримали таку відповідь", - каже Жданов.

Також він вважає, що ще одним з "приводів" ракетної атаки є недавня поїздка під Ізюм на Харківщині начальника генерального штабу Збройних сил Росії, де він потрапив під наш вогневий наліт і, можливо, отримав поранення.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 3 травня, російські окупанти атакували українські міста з Каспійського моря. Ракетні удари прилетіли до Львова, на Закарпатті, в Дніпро та інші міста. Кілька ворожих ракет українські сили ППО збили в небі.

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