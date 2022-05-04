Военный эксперт Олег Жданов очертил две "причины" массированной атаки оккупантов на украинские инфраструктурные объекты во вторник, 3 мая. Так, одной из причин аналитик называет возобновление телефонных разговоров путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я думаю, что такие вспышки агрессии и такие ракетные атаки будут происходить до конца войны, к сожалению. Есть повод: разговор с Макроном, видимо, окрылил путина в его намерениях завоевать Украину или оккупировать. Поэтому мы получили такой ответ", – говорит Жданов.

Также он считает, что еще одним из "поводов" ракетной атаки является недавняя поездка под Изюм на Харьковщине начальника генерального штаба вооруженных сил россии, где он попал под наш огневой налет и, возможно, получил ранения.

Напомним, вечером вторника, 3 мая, российские оккупанты атаковали украинские города из Каспийского моря. Ракетные удары прилетели во Львов, на Закарпатье, в Днепр и другие города. Несколько вражеских ракет украинские силы ПВО сбили в небе.

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