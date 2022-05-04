Стало відомо, що на «Азовсталі» почалися важкі бої. Зв'язок з частиною українських бійців відсутній. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник (щоб подивитися всі звернення, доскролльте сторінку до кінця).

"Були множинні спроби штурмів. Не припиняються артилерійські та ракетно-бомбові удари. Яка ситуація там прямо зараз, я сказати не можу – з нашими підрозділами поки немає зв'язку», – повідомив Мотузяник.

У підземеллях металургійного заводу досі залишаються мирні жителі, які ховаються від російських загарбників.

Дані також підтвердив мер міста Вадим Бойченко:

"Сьогодні йдуть важкі бої на території фортеці нашої, «Азовсталь». Наші хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює Авіація, кораблі підійшли і теж гасять по цій фортеці», – заявив Бойченко.

Українські захисники продовжують показувати, як горить техніка окупантів з окупантами. Так сталося і цього разу, адже бійці 93-ї бригади опублікували відео у Фейсбук, де показали знищення трьох танків Росії.

"Можна вічно дивитися на вогонь, воду і на те, як палають танки кафірів. На цьому відео-робота холодноярців зі знищення трьох ворожих танків", - написано було в публікації.

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