Будівлю Маріупольського драмтеатру було атаковано 16 березня, незважаючи на напис "діти" великими літерами на асфальті. В результаті руйнування будівлі загинуло безліч людей. У два рази більше, ніж припускала місцева влада. Про це
Міська рада Маріуполя повідомляла приблизно про 300 загиблих мирних жителів, які переховувалися в театрі. Однак, за новими оцінками, кількість загиблих принаймні вдвічі більша. Приблизно шість сотень громадян виявилися поховані живцем.
Всі свідки розповіли, що на польовій кухні біля театру було не менше 100 осіб. Ніхто з них не вижив. Також, за словами очевидців, кімнати і коридори театру були переповнені в момент потужного вибуху.
Врятувалися люди розповіли, що в той день в притулок було близько тисячі громадян, і рятувальники бачили вибралися лише близько двохсот чоловік.
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Також у статті є спростування заяв рф про те, що театр нібито був українською військовою базою або що його зруйнували самі ж українські військові.
Ми також писали, представники Євросоюзу поки не досягли згоди з питання впровадження нафтового ембарго як нової санкції проти Росії. Очікується, що вони наблизяться до угоди на зустрічі послів у четвер 5 травня. Про це повідомило агентство Reuters.
В ході обговорення проти виступили чотири країни: Угорщина, Словаччина, Чехія і Болгарія.
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