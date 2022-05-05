Цьому орку на вигляд не більше 20 років, а він вже військовий злочинець, так ще й розповідає про свої злочини абсолютно спокійно.

Служба безпеки України опублікувала чергове відео з допитом представників російської армії. Цього разу показали фрагмент з допитом молодого хлопця, якому на вигляд не близько 20 років. У ролику він абсолютно спокійно і невимушено розповідає про свої злочини.

"Командир взводу прийшов і сказав, що ми висуваємося на територію України у складі колони для залякування українського народу в місто Суми. Тому що там в Донецьку і Луганську ущемляють російськомовних. І ми повинні були проїхатися як для залякування. На все про все дали нам три дні", - розповідає юний" захисник " російськомовних.

За його словами, вони з цією колоною заїхали на територію України вранці, 24 лютого. Однак вони тут же потрапили під обстріл – підірвали першу машину, і колона зупинилася, потім вони вирішили відступати.

Юний "асвабадітєль" і його товариші відстали від колони, і тому вирішили викрасти автомобіль у місцевих жителів, викинувши їх з салону. І ось коли вони вже їхали, то помітили мирну людину, яка розмовляла по телефону.

"Мені наказали вистрілити, і я вистрілив в нього одну чергу (автоматну, - ред.), І він впав. А ми поїхали далі", - абсолютно спокійно і невимушено розповідає окупант.

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