Зараз на Донбасі тривають найбільш активні бойові дії, але вже зараз можна помітити, що російська армія зазнає поразки. Про це заявив військовий експерт, генерал Сухопутних Військ ЗС Польщі у відставці і екс-заступник міністра національної оборони Вальдемар Скшипчак. Думкою він поділився в інтерв'ю "Укрінформу".

Польський генерал зазначив, що українські воїни готують окупантам стратегічну пастку на Донбасі. За його словами, українська армія добре підготувалася до оборони на Донбаському напрямку, де загарбники вже "обламали собі зуби", зазнавши значних втрат – в техніці і живій силі.

"На так званій Донбаській дузі українці готують росіянам стратегічну пастку. На Донбасі все йде до поразки російських сил, їх зупинять", - підкреслив польський генерал, але не став вдаватися в подробиці.

Він також додав, що українські військові виснажують окупантів там і одночасно здійснюють контратаки на підрозділи ЗС рф, розташовані на Харківському і Миколаївському напрямках.

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