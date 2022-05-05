Сейчас на Донбассе продолжаются наиболее активные боевые действия, но уже сейчас можно заметить, что российская армия терпит поражение. Об этом заявил военный эксперт, генерал сухопутных войск ВС Польши в отставке и экс-замминистра национальной обороны Вальдемар Скшипчак. Мнением он поделился в интервью "Укринформу".

Польский генерал отметил, что украинские воины готовят оккупантам стратегическую ловушку на Донбассе. По его словам, украинская армия хорошо подготовилась к обороне на Донбасском направлении, где захватчики уже "обломали себе зубы", понеся значительные потери – в технике и живой силе.

"На так называемой Донбасской дуге украинцы готовят россиянам стратегическую ловушку. На Донбассе все идет к поражению российских сил, их остановят", – подчеркнул польский генерал, но не стал вдаваться в подробности.

Он также добавил, что украинские военные истощают оккупантов там и одновременно осуществляют контратаки на подразделения ВС рф, расположенные на Харьковском и Николаевском направлениях.

Напомним, Беларусь начала проверку сил реагирования: в британской разведке узнали, есть ли угроза для Украины.

Как Politeka сообщала, оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой.

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