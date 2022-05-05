Як повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов це сталося через окупацію міста, даний крок був вимушеним, так як поставки вугілля перервані через окупацію міста.

Про це передає міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Телеграм-каналі.

"Хочу роз'яснити жителям Енергодара ситуацію щодо зупинки роботи Запорізької ТЕС. На жаль, це вимушений крок-на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов'язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйнованих об'єктів інфраструктури, мостів і ділянок залізниці»,-повідомив мер.

Зупинка не відіб'ється на населенні міста, в той же час, можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

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