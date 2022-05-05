Переселенець Максим, який з Покровська переїхав на Буковину, отримав похвалу від чернівецьких правоохоронців за сміливість і підтримку ЗСУ. Виявилося, що після переїзду з рідного міста 11-річний хлопець подав оголошення про пошук роботи. Він виконував дрібні доручення, типу виносу сміття, походів в магазин або доставки квітів. Про це розповіли на сайті ГУНП в Чернівецькій області.

Зароблені гроші Максим витрачав не на підліткові розваги або вкусняшки, а на допомогу військовим. Хлопець зізнався, що завдяки такому підробітку, познайомився з багатьма хорошими людьми, які і допомогли йому відправити на передову більше 20 бронежилетів, 5 розвантажень, тепловізор і пристрій нічного бачення.

Керівник ювенальної превенції ГУНП у Чернівецькій області Микола Басараб у захваті від вкладу хлопчика в обороноздатність країни. "Захищати сім'ю можна не тільки зі зброєю в руках. Підтримуючи військовослужбовців, допомагаючи їм тримати оборону і гідно давати відсіч ворогові, ти теж захищаєш нашу країну", - підкреслив Басараб.

Нагадаємо, "Вносимо свою частку": Горбунов показав, що робить з колегами для відновлення України.

Як повідомляла Politeka, Грози нагрянуть в Україну: якої погоди очікувати в регіонах найближчим часом.

Також Politeka писала, що ЗСУ показали, як добре горить техніка окупантів разом з живою силою: "Українська земля буде повністю очищена".