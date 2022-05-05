Переселенец Максим, который из Покровска переехал на Буковину, получил похвалу от Черновицких правоохранителей за смелость и поддержку ВСУ. Оказалось, что после переезда из родного города 11-летний парень подал объявление о поиске работы. Он выполнял мелкие поручения, типа выноса мусора, походов в магазин или доставки цветов. Об этом рассказали на сайте ГУНП в Черновицкой области.
Заработанные деньги Максим тратил не на подростковые развлечения или вкусняшки, а на помощь военным. Парень признался, что благодаря такой подработке, познакомился со многими хорошими людьми, которые и помогли ему отправить на передовую более 20 бронежилетов, 5 разгрузок, тепловизор и устройство ночного видения.
Руководитель ювенальной превенции ГУНП в Черновицкой области Николай Басараб в восторге от вклада мальчика в обороноспособность страны. "Защищать семью можно не только со оружием в руках. Поддерживая военнослужащих, помогая им держать оборону и достойно давать отпор врагу, ты тоже защищаешь нашу страну", - подчеркнул Басараб.
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