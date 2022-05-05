Військовослужбовець Збройних сил України записав відеозвернення до українців в тилу і пояснив, чому не потрібно себе та інших звинувачувати. За словами хлопця, не всі повинні воювати, тому що у сильної армії повинен бути сильний тил.

Боєць розповідає, що до нього дійшла інформація про те, як в соцмережах хейтять чоловіків, які сидять в кафе з ноутбуками або навіть п'ють пиво, мовляв, чому вони не на фронті. Військовий розповідає, що не всі потрібні на передовій, зараз армія добре укомплектована.

"Слухайте, ось це все велика помилка, яка робить нас слабкішими. Я поясню, чому. По-перше, навіть якщо ми збільшимо чисельність нашої армії до мільйона війська, то воювати буде тільки кожен 15-й. Тобто один військовий чоловік, і 14 чоловіків цивільних в тилу. Бачити чоловіків в тилу не озброєних під час війни – абсолютно нормально. По-друге, навіть за підрахунком міжнародних організацій на утримання одного військового, потрібно 12 цивільних. Це в розвинених країнах, а у нас, де податки платять там через одного, то всі 25. Солдата потрібно взути, одягнути, нагодувати, озброїти, підвозити йому боєкомплект. Хто це все забезпечує? Солдат же не працює, поки він тут. Так ось це все повинні робити цивільні, в тому числі і чоловіки", - розповів військовослужбовець.

Він закликав українців не звинувачувати себе та інших у тому, що вони не виють, а займатися своєю роботою і робити, хто що вміє, щоб таким чином забезпечувати українську армію.

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