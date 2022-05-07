Після закінчення війни українцям не варто розраховувати на миттєве зміцнення гривні і швидкий відскік курсу долара.

Поточну ситуацію на валютному ринку прокоментував для видання «Сьогодні» економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні НБУ зафіксував курс долара на позначці в 29,25 гривні. За словами експерта, це було вірним рішенням, адже зараз в Україні відсутній повноцінний міжбанківський ринок, який і визначає курс гривні в звичайний час.

Фіксований курс валюти дозволяє уникнути вкрай небажаної під час війни плутанини, коли банки не знають, який курс вибирати, так як Сума в гривнях визначається за курсом Нацбанку.

Станом на 7 травня курс долара в українських обмінниках зріс на 5 копійок – до 32,35 гривень за долар. На готівковому ринку середній курс долара для покупки склав 31,75 гривень, а для продажу – 32,35 гривень за долар.

І хоча ці цифри і відрізняються від офіційного курсу НБУ, Кущ зазначає, що ця різниця не настільки істотна, щоб говорити про наявність в Україні двох різних курсів долара – офіційного і «чорного».

Експерт зазначає, що якби НБУ не зафіксував курс, зараз з країни через міжбанківський валютний ринок вивозили б мільярди доларів, а фактичний курс в обмінниках досягав би 90 або 100 гривень.

Кущ також зазначив, що поки рано говорити про те, що фактор війни вже зробив остаточний вплив на курс долара і більше він не зміниться.

Також поки складно сказати, що буде з курсом після закінчення бойових дій. За словами Куща, в період післявоєнного відновлення Україна може зіткнутися з девальвацією після відновлення платоспроможного попиту. Експерт зазначає, що у зв'язку з цим українцям не варто сподіватися на те, що відразу після війни гривні різко зміцниться.

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