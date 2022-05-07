Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, які втрати вже несуть російські окупанти в Україні. А також він припустив, скільки ще має загинути загарбників, щоб у Росії почали розуміти, що відбувається.
Так, за словами Арестовича, коли число втрат російських солдатів почне наближатися до позначки в 80 тисяч, тоді в рф почнуть сприймати, що відбувається. "25 000. За одними з довоєнних розрахунків криза сприйняття втрат в РФ почнеться після 80 000 загиблих. Ще працювати і працювати", - написав радник.
Відзначимо, що за даними Генерального штабу, станом на 7 травня, число втрат в особовому складі російської армії досягло позначки в 25 100 солдатів.
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Раніше Олексій Арестович розповів, що російські окупанти до 9 травня спробують оточити і взяти Луганську область. У цю "сакральну" для рф дату вони хочуть заявити про "звільнення" області. "Сєвєродонецьк під безпосередньою загрозою знаходиться, Рубіжне - під сильною загрозою, Попасну вже стерли з лиця землі і питання, кому вона належить, суто теоретичне. Там непросто все", - вважає спікер.
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