Під час дії воєнного стану українцям забороняється відвідувати ліси і заїжджати туди на авто та іншому транспорті.

Як повідомляє прес-служба Київської міської ради, за це порушення існує загроза отримати штраф до 21 тис.гривень.

Винятком є транспорт ЗСУ, інші військові формування та комунальники - вони уникають цієї заборони.

Обмеження необхідні, зокрема, для запобігання реальній загрозі виникнення в лісах пожеж та мінімізації їх наслідків.

Також у Київраді напомнінают про жорстку заборону в країні палити сухостій, за порушення якого передбачається штраф.

Так, порушники змушені будуть заплатити:

180 – 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн) – для громадян;

900 - 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн) – для посадових осіб.

Раніше Рада прийняла законопрект, в якому встановлюється розмір штрафу за нецензурну лайку у публічних місцях зріс із 170 гривень до 510. Від 850 до 1700 гривень обійдуться хуліганам та образи на адресу поліцейських, прикордонників та військовослужбовців. За повторні дії початковий розмір штрафу може збільшитись утричі – до 5100 гривень.

Нагадаємо, у Мінекономіки нагадали, хто має право на компенсацію в 6500 гривень і що змінилося.

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Також Politeka писала, що Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень.