Во время действия военного положения украинцам запрещается посещать леса и заезжать туда на авто и другом транспорте.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, за это нарушение существует угроза получить штраф до 21 тыс. гривен.

Исключением являются транспорт ВСУ, другие военные формирования и коммунальщики - они избегают этого запрета.

Ограничения необходимы, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.

Также в Киесоввете напомнинают о жестком запрете в стране палить сухостой, за нарушение которого предусматривается штраф.

Так, нарушители вынуждены будут заплатить:

180 – 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн) – для граждан;

900 – 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн) – для должностных лиц.

Ранее Рада пріняла законопрект, в котором устанавливается размер штрафа за нецензурное ругательство в публичных местах вырос с 170 гривен до 510. От 850 до 1700 гривен обойдутся хулиганам и оскорбления в адрес полицейских, пограничников и военнослужащих. За повторные действия изначальный размер штрафа может увеличиться в три раза - до 5100 гривен.

Напомним, в Минэкономики напомнили, кто имеет право на компенсацию в 6500 гривен и что изменилось.

Как сообщала Politeka, в "Дія" запустили новую полезную услугу.

Также Politeka писала, что Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен.