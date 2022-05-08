Во время действия военного положения украинцам запрещается посещать леса и заезжать туда на авто и другом транспорте.
Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, за это нарушение существует угроза получить штраф до 21 тыс. гривен.
Исключением являются транспорт ВСУ, другие военные формирования и коммунальщики - они избегают этого запрета.
Ограничения необходимы, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.
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Также в Киесоввете напомнинают о жестком запрете в стране палить сухостой, за нарушение которого предусматривается штраф.
Так, нарушители вынуждены будут заплатить:
180 – 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн) – для граждан;
900 – 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн) – для должностных лиц.
Ранее Рада пріняла законопрект, в котором устанавливается размер штрафа за нецензурное ругательство в публичных местах вырос с 170 гривен до 510. От 850 до 1700 гривен обойдутся хулиганам и оскорбления в адрес полицейских, пограничников и военнослужащих. За повторные действия изначальный размер штрафа может увеличиться в три раза - до 5100 гривен.
Напомним, в Минэкономики напомнили, кто имеет право на компенсацию в 6500 гривен и что изменилось.
Как сообщала Politeka, в "Дія" запустили новую полезную услугу.
Также Politeka писала, что Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен.