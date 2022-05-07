Про те, якими будуть це літо і осінь в Україні, написав у своїй книзі «Погода до 2030 року» нині покійний народний синоптик Леонід Горбань, пише видання «Сьогодні».

Синоптик прогнозував, що це літо буде відрізнятися перепадами погоди від однієї крайності до іншої. Так, в червні буде помірно тепло зі змінними зливами і грозами, проте в кінці місяця в країну увірветься виснажлива спека.

На початку липня очікуються невеликі опади, які до середини місяця знову зміняться сильною спекою. Надалі спека і дощові дні будуть чергуватися до самого кінця місяця.

А вже в серпні в Україну прийде справжня посуха. При цьому в середині і кінці місяця її знову розбавлять короткочасні дощі.

Спека протримається в Україні до середини вересня, після чого почне поступово сходити нанівець. У другій половині місяця в країну знову повернуться дощі і почне холоднішати.

У жовтні будуть спостерігатися температурні гойдалки. Перші тижні місяця будуть спекотними, а потім в країні помітно похолодає.

Листопад за прогнозом синоптика буде холодним. Цього місяця також очікуються рясні дощі і ранній сніг з морозами.

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