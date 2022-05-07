О том, какими будут это лето и осень в Украине, написал в своей книге «Погода к 2030 году» ныне покойный народный синоптик Леонид Горбань, пишет издание «Сегодня».

Синоптик прогнозировал, что это лето будет отличаться перепадами погоды от одной крайности к другой. Так, в июне будет умеренно тепло с переменными ливнями и грозами, однако в конце месяца в страну ворвется изнуряющая жара.

В начале июля ожидаются небольшие осадки, которые к середине месяца снова сменятся сильным зноем. В последствии жара и дождливые дни будут чередоваться до самого конца месяца.

А уже в августе в Украину придет настоящая засуха. При этом в середине и конце месяца ее снова разбавят кратковременные дожди.

Жара продержится в Украине до середины сентября, после чего начнет постепенно сходить на нет. Во второй половине месяца в страну снова вернутся дожди и начнет холодать.

В октябре будут наблюдаться температурные качели. Первые недели месяца будут жаркими, а затем в стране заметно похолодает.

Ноябрь по прогнозу синоптика будет холодным. В этом месяца также ожидаются обильные дожди и ранний снег с морозами.

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