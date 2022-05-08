Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Урядовий портал. У суботу, 7 травня Кабмін затвердив експериментальний проект, який дозволить українцям оформляти паспорти по-новому.

Йдеться про те, щоб уможливити одночасне оформлення внутрішнього паспорта та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. При цьому наголошується, що така послуга буде доступна і в разі втрати або крадіжки документів.

"Продовжуємо надавати державні послуги для громадян зручними і швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проект, що дозволяє українцям оформити закордонний і внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання або відновлення документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу", - розповів Шмигаль.

Поки дана ініціатива вводиться в якості експерименту. Його тривалість повинна скласти два роки, вирішили в уряді.

Як пояснюється, завдання цієї ініціативи-удосконалити надання адміністративних послуг у сфері міграції та мінімізувати час для отримання документів в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, курс долара в обмінниках зростає, незважаючи на "заморозку" від НБУ.

Як повідомляла Politeka, у Мінекономіки нагадали, хто має право на гроші і що змінилося.

Також Politeka писала, що у "Дія" запустили нову корисну послугу.