У Луганській області багато загиблих в результаті атак окупантів.

Окупанти завдали серйозних ударів по Луганщині. Про це вранці 8 травня повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Внаслідок авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області попередньо загинули 60 осіб. Окупанти завдали авіаудару о 16:37 7 травня в результаті виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.

Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім провели розбирання завалів під час яких знайшли тіла двох загиблих.

З-під завалів евакуювали 30 осіб, семеро з яких поранені.

«Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули», - йдеться в повідомленні.

Також вдень 7 травня окупаційні війська рф з «градів» та «ураганів» обстріляли Привілля. Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їх 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

Вже вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

Чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку, ще два – у Лисичанську. Евакуйовано одного пораненого.

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