Російських офіцерів знімають з бойових позицій заради охорони "параду" на дев'яте травня в знищеному і розбомбленому Маріуполі. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОА.
Весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ буде знятий з бойових позицій, щоб захистити інших російських окупантів-злочинців. З перехоплених даних відомо, що окупанти скаржаться один одному на дурість Московського командування і їх Приниження.
"Російські загарбники настільки бояться нападу Захисників України, що змусили офіцерів полку покинути бойові позиції і забезпечувати їх цілодобову охорону» - сказано в повідомленні.
Також розвідка публікує список командного складу полку і нагадує, що за злочини проти мирного населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності. У переліку-понад 200 прізвищ.
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Ми писали, в суботу пішов з життя мер тимчасово окупованого росіянами міста Токмак ігор Котелевський. Про це 7 травня повідомив Укрінформ з посиланням на Запорізьку ОВА.
"Сьогодні, 7 травня 2022 року, пішов з життя мер міста Токмак ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з'ясовуються", - повідомили в ОВА.
Ми писали, РФ переходить до нового плану війни, що задумали в Генштабі Путіна.
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