Російських офіцерів знімають з бойових позицій заради охорони "параду" на дев'яте травня в знищеному і розбомбленому Маріуполі. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОА.

Весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ буде знятий з бойових позицій, щоб захистити інших російських окупантів-злочинців. З перехоплених даних відомо, що окупанти скаржаться один одному на дурість Московського командування і їх Приниження.

"Російські загарбники настільки бояться нападу Захисників України, що змусили офіцерів полку покинути бойові позиції і забезпечувати їх цілодобову охорону» - сказано в повідомленні.

Також розвідка публікує список командного складу полку і нагадує, що за злочини проти мирного населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності. У переліку-понад 200 прізвищ.

Ми писали, в суботу пішов з життя мер тимчасово окупованого росіянами міста Токмак ігор Котелевський. Про це 7 травня повідомив Укрінформ з посиланням на Запорізьку ОВА.