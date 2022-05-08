В Луганской области много погибших в результате атак оккупантов.

Оккупанты нанесли серьезные удары по Луганщине. Об этом утром 8 мая сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай.

В результате авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области предварительно погибли 60 человек. Оккупанты нанесли авиаудар в 16:37 7 мая в результате возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. и в доме культуры.

Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем провели разбор завалов во время которых нашли тела двух погибших.

Из-под завалов эвакуировали 30 человек, семеро из которых ранены.

«Скорее всего, все 60 человек, которые оставались под обломками зданий погибли», - говорится в сообщении.

Также днем 7 мая оккупационные войска рф из «градов» и «ураганов» обстреляли Приволье. Погибли 11-ти и 14-летний парни, их 69-летняя бабушка, 12-ти и 8-летняя сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, бабушка с внуками вышли из хранилища на несколько минут и именно в это время враг ударил по городу.

Уже ночью русские открыли огонь по Шипіловому. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

Четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.

Напомним, РФ переходит к новому плану войны, что задумали в Генштабе Путина.

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