Кабінет міністрів передбачив проведення цільової мобілізації громадян. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 7 травня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Цільова мобілізація буде проводитися у повоєнний період для відбудови країни.

Уряд доповнив положення про єдину державну систему цивільного захисту новим пунктом, який визначає додаткові завдання у період відбудови країни. До цих завдань віднесли:

цільову мобілізацію для ліквідації наслідків воєнних дій і надзвичайних ситуацій;

ліквідацію наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

заходи для відновлення критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення;

визначення населених пунктів і районів, де потрібно провести гуманітарне розмінування, маркування небезпечних ділянок, розмінування територій;

залучення міжнародної допомоги до ліквідації наслідків воєнних дій.

Урядом передбачено можливість у період дії надзвичайного чи воєнного стану залучати до надання соціальних послуг працівників та волонтерів без спеціалізованої освіти.

Кабмін також визначив умови призначення компенсації людям, які надають соцпослуги на непрофесійній і професійній основі, у разі запровадження надзвичайного або воєнного стану.

Раніше цільова мобілізація могла проводитись для ліквідації надзвичайних ситуацій. 15 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7144, який передбачає можливість цільової мобілізації також у відновлювальний період після завершення воєнних дій для ліквідації їх наслідків.

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