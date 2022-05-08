Повідомляється, що тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях. Окупанти також посилюють фільтраційні заходи підрозділами "Росгвардії" в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон. Про це інформує ВСУ у своєму вечірньому зведенні станом на 8 травня.

Українські захисники відзначають також, що можливий штурм відразу на декількох напрямках, окупанти хочуть поліпшити своє тактичне положення. У той же час морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв і дезертирство.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України. Підтверджено розгортання в зазначених районах окремих підрозділів.

У харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, а на Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. На Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії намагався взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитися в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Успіху не мав.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається оволодіти населеним пунктом Рубіжне, успіху не має. На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена.

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