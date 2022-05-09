Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів, в чому Україна перевершує Росію у війні. Про це аналітик сказав в інтерв'ю Мeduza.
Зокрема він вказав на проблеми рф в тактиці і стратегії.
«Поки неможливо підвести остаточні підсумки, проте військовими силами рф були прийняті деякі сумнівні тактичні рішення. Проблеми в тактиці з'являються через проблеми в стратегії. Можливо, більшість проблем пов'язана з тим, що війська Росії не знали, що братимуть участь у війні, і не готувалися до цього», - заявив аналітик.
У той же час Роб Лі відзначив ефективну тактику українських військових і успішне децентралізоване управління.
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«При цьому дії України дозволяють сказати про глибину планування її тактики. Війська України успішні в децентралізованому управлінні і в здійсненні контролю виконання планів. Це теж доставляє складності армії РФ, так як вони борються з дуже здібними військовими», - сказав експерт.
Також він додав, що українських військових підтримує розвідка США.
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