Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів, в чому Україна перевершує Росію у війні. Про це аналітик сказав в інтерв'ю Мeduza.

Зокрема він вказав на проблеми рф в тактиці і стратегії.

«Поки неможливо підвести остаточні підсумки, проте військовими силами рф були прийняті деякі сумнівні тактичні рішення. Проблеми в тактиці з'являються через проблеми в стратегії. Можливо, більшість проблем пов'язана з тим, що війська Росії не знали, що братимуть участь у війні, і не готувалися до цього», - заявив аналітик.

У той же час Роб Лі відзначив ефективну тактику українських військових і успішне децентралізоване управління.

«При цьому дії України дозволяють сказати про глибину планування її тактики. Війська України успішні в децентралізованому управлінні і в здійсненні контролю виконання планів. Це теж доставляє складності армії РФ, так як вони борються з дуже здібними військовими», - сказав експерт.

Також він додав, що українських військових підтримує розвідка США.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про майбутню операцію у Путіна

Як повідомляла Politeka, Путін готує до 9 травня гучну заяву по Україні

Також Politeka писала, що керівник Головного управління розвідки про долю Путіна після війни