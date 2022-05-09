Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли рассказал, в чем Украина превосходит россию в войне. Об этом аналитик сказал в интервью Мeduza.

В частности он указал на проблемы рф в тактике и стратегии.

«Пока невозможно подвести окончательные итоги, однако военными силами рф были приняты некоторые сомнительные тактические решения. Проблемы в тактике появляются из-за проблем в стратегии. Возможно, большинство проблем связано с тем, что войска России не знали, что будут участвовать в войне, и не готовились к этому», - заявил аналитик.

В то же время Роб Ли отметил эффективную тактику украинских военных и успешное децентрализованное управление.

«При этом действия Украины позволяют сказать о глубине планирования ее тактики. Войска Украины успешны в децентрализованном управлении и в осуществлении контроля выполнения планов. Это тоже доставляет сложности армии РФ, так как они сражаются с очень способными военными», - сказал эксперт.

Также он добавил, что украинских военных поддерживает разведка США.

Напомним, СМИ сообщили о предстоящей операции у Путина

Как сообщала Politeka, Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине

Также Politeka писала, что руководитель Главного управления разведки о судьбе Путина после войны