Українці, які під час війни не могли отримувати свої пенсійні виплати, зможуть отримати гроші пізніше.

Про те, як саме це відбуватиметься, розповіла в коментарі "Пенсійному кур'єру" начальниця Головного управління ПФУ в Луганській області Ольга Шарунова.

Через війну багато українських пенсіонерів опинилися в умовах, коли з тих чи інших причин не можуть отримувати належні їм пенсійні виплати. Шарунова розповіла, що всі невиплачені гроші не залишаються неврахованими: за підсумками кожного місяця «Укрпошта» надає Пенсійному фонду інформацію про них.

Таким чином, пенсіонери зможуть в майбутньому отримати виплати за попередні "пропущені" місяці.

"Формуються додаткові відомості для виплати цих коштів у наступному місяці. Якщо і за додатковими відомостями людина не отримала гроші, вони зараховуються ще на наступний місяць. Тобто кожен наступний місяць громадянин може отримати всі свої кошти. Так триває протягом 6 місяців", - розповіла Шарунова.

Якщо ж пенсіонер не отримає виплати і через півроку, ці кошти будуть акумулюватися. Для того, щоб їх отримати, людині потрібно буде звернутися в ПФУ. Після цього протягом ще півроку він отримає гроші.

У ПФУ уточнили, що таким чином пенсії можуть накопичуватися навіть більше року, проте не більше трьох років.

Ці правила поширюються на пенсіонерів, які на час війни виїхали за кордон. Після повернення в Україну їм потрібно буде звернутися в будь-який сервісний центр ПФУ.

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