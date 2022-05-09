О том, как именно это будет происходить, рассказала в комментарии «Пенсионному курьеру» начальница главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова.

Из-за войны многие украинские пенсионеры оказались в условиях, когда по тем или иным причинам не могут получать положенные им пенсионные выплаты. Шарунова рассказала, что все невыплаченные деньги не остаются неучтенными: по итогам каждого месяца «Укрпочта» предоставляет Пенсионному фонду информацию о них.

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Таким образом, пенсионеры смогут в будущем получить выплаты за предыдущие «пропущенные» месяцы.

«Формируются дополнительные ведомости для выплаты этих средств в следующем месяце. Если и по дополнительным ведомостям человек не получил деньги, они засчитываются еще на следующий месяц. То есть каждый следующий месяц гражданин может получить все свои средства. Так продолжается в течение 6 месяцев», - рассказала Шарунова.

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Если же пенсионер не получит выплаты и через полгода, эти средства будут аккумулироваться. Для того, чтобы их получить, человеку нужно будет обратиться в ПФУ. После этого в течение еще полугода он получит деньги.

В ПФУ уточнили, что таким образом пенсии могут накапливаться даже больше года, однако не более трех лет.

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Эти правила распространяются на пенсионеров, которые на время войны выехали за границу. По возвращении в Украину им нужно будет обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

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