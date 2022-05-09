Ціна на бензин в Україні зміниться в бік підвищення. Це фактично підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

При цьому він запевнив, що ситуація з дефіцитом палива буде незабаром вирішена.

"Зараз ми ведемо переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Кілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит буде перекриватися", - запевнив в інтерв'ю "РБК-Україна" Шмигаль.

Також прем'єр уточнив, що логістика дуже ускладнилася.

"Ми завозимо бензин і дизельне паливо, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився тільки західний кордон", - пояснив Шмигаль, нагадавши, що Україна залишилася без Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні.

"Логістика дуже змінилася, ускладнилася і подорожчала. Це, звичайно, може призвести до подорожчання для споживачів", - пояснив Шмигаль.

За словами Шмигаля, дефіцит палива почався не тільки через те, що окупанти зруйнували НПЗ. Його причиною також є той факт, що росіяни розбомбили бази з запасом палива.

"Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться. Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Можуть бути, треба бути свідомими з цього приводу, спокійно до цього ставитися, не панікувати",-підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні через паливну кризу почали продавати місця в чергах на заправки. Наприклад, у Дніпрі чоловік пропонує свої "послуги" за 100 гривень на годину та додаткову оплату у вигляді 50 грн "на каву". А ось в Дніпропетровській області, в Нікополі, такі послуги обійдуться дешевше. Там автор оголошення вказав, що за кожну годину, проведену в черзі, він хоче отримати по 40 гривень, також йому буде потрібно заплатити 50 грн додатково.

Нагадаємо, українські ветерани звернулися до росіян з важливими словами.

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