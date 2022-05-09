Цена на бензин в Украине изменится в сторону повышения. Это фактически подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом он заверил, что ситуация с дефицитом топлива будет вскоре решена.

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться",- заверил в интервью «РБК-Украина» Шмыгаль.

Также премьер уточнил, что логистика очень усложнилась.

«Мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница», - пояснил Шмыгаль, напомнив, что Украина осталась без Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении.

«Логистика очень изменилась, усложнилась и подорожала. Это, конечно, может привести к подорожанию для потребителей», - пояснил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, дефицит топлива начался не только из-за того, что оккупанты разрушили НПЗ. Его причиной также является тот факт, что россияне разбомбили базы с запасом топлива.

«Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо быть сознательными на этот счет, спокойно к этому относиться, не паниковать», - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в Украине из-за топливного кризиса начали продавать места в очередях на заправки. Например, в Днепре мужчина предлагает свои "услуги" за 100 гривень в час и дополнительную оплату в виде 50 грн "на кофе". А вот в Днепропетровской области, в Никополе, такие услуги обойдутся дешевле. Там автор объявления указал, что за каждый час, проведенный в очереди, он хочет получить по 40 гривен, также ему будет нужно заплатить 50 грн дополнительно.

Напомним, украинские ветераны обратились к россиянам с важными словами.

Также Politeka.net писала, что банки не смогут «простить» кредиты украинцам даже с учетом войны в стране.

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