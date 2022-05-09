Банки не зможуть «пробачити» кредити українцям навіть з урахуванням війни в країні.

Про те, що чекає боржників, розповіла голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова, повідомляє DW. Експерт розповіла, що через війну і різке падіння ВВП України країна несе колосальні економічні втрати. На тлі такої ситуації банки не можуть дозволити собі забути про кредити, адже тоді вони будуть не в змозі повертати людям депозити.

Проте ситуація в країні повинна враховуватися при взаємодії банком з боржниками за кредитами, вважає Коробкова.

"Компромісним рішенням є введення "кредитних канікул", надання можливості не обслуговувати кредити зараз для тих, хто в скрутному становищі, і можливості повернути кредит після війни", - зазначила вона.

Раніше Верховна Рада вже прийняла ініціативу, за якою банкам і небанківським фінансовим установам буде заборонено нараховувати штрафи в разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом. Ця норма діятиме весь час дій воєнного стану в Україні і ще 30 днів після його скасування. Крім того, банкам заборонено збільшувати процентну ставку за використання кредиту.

Разом з цим кредитори залишаються в праві нараховувати відсотки за користування кредитними коштами та інформувати про необхідність сплати як відсотків, так і основної суми боргу.

У НБУ підкреслили, що "кредитні канікули" - це відстрочка сплати боргу, а не Його прощення. Також наголошується, що терміни та умови "кредитних канікул" встановлюються самими банками.

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